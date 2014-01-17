نفوق 6 ألاف دجاجة فى حريق مروع داخل مزرعة بالغربية

كتب : رفيق ناصف وأحمدفتحي الجمعة 17-01-2014 02:09

شهدت قرية بلتاج التابعة لمركز قطور، بمحافظة الغربية، حريقا مروعاً داخل مزرعة دواجن ونفوق 6 آلاف دجاجة، واحتراق محتوياتها بشكل كامل، بسبب ماس كهربائي.

كان اللواء أسامه بدير، مدير أمن الغربية، تلقى بلاغاً من شرطة النجدة بنشوب حريق هائل داخل مزرعة دواجن بقرية بلتاج التابعة لمركز قطور، وانتقلت على الفور قوات الحماية المدنية لمكان الحريق وتمكنت من السيطرة على النيران، وتبين من تحريات الرائد محمد كساب، رئيس مباحث مركز قطور، أن المزرعة ملك على السيد أبو اليزيد 51 عام ويعمل مدرس، مقيم بذات القرية، وأن النيران إلتهمت جميع محتويات المزرعة المكونة من طابق واحد ومسقوفة بالأخشاب والمخلفات الزراعية، ونفوق 6 ألاف دجاجة عمرها 25 يوماُ، دون حدوث إصابات بشرية.

وكشفت المعاينه أن سبب الحريق ماس كهربائي، وبسؤال مالك المزرعة، لم يتهم أحداً بالتسبب فى ذلك، وتم تحرير محضر، وأخطرت النيابة للتحقيق.