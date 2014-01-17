ميسي يتألق بهدفين في مباراة شابي الـ700

مدريد، (إفي): لحق برشلونة بركب المتأهلين الى ربع نهائي بطولة كأس ملك إسبانيا اليوم بعد أن فاز مجددا على خصمه خيتافي بهدفين دون رد في مدريد بإياب دور الـ16.

وكان البرسا قد اكتسح خيتافي ذهابا في كامب نو برباعية نظيفة، ليحسم تأهله بمجموع المباراتين بنتيجة 6-0.

شهدت المباراة تألق النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي الذي أحرز ثنائية الفوز، بجانب مشاركة المخضرم تشافي هرنانديز في مباراته رقم 700 مع الفريق، بينما كان النبأ الصادم هو تعرض النجم البرازيلي نيمار لإصابة قوية بالكاحل قد تبعده عن الملاعب لمدة شهر.

انتهى الشوط الأول بتقدم البرسا بهدف وحيد سجله ميسي قبل الختام (ق44) من متابعة لهجمة بدأها سيسك فابريجاس بتمريرة للمنطلق كريستيان تيو، والذي بدوره أرسل عرضية حولها "البرغوث" الى شباك خوردي كودينا.

وحمل الشوط الأول نبئا سيئا لجماهير البلاوجرانا بعد تعرض نيمار دا سيلفا جونيور لإصابة بدت خطيرة أجبرته على مغادرة الملعب في الدقيقة 25 ، ليحل بدلا منه التشيلي أليكسيس سانشيز.

وتألم نيمار بشدة بعد التواء بكاحل قدمه اليمنى دون تدخل من الخصم اثناء قيامه بعملية مراوغة، ليتوجه مباشرة الى غرف الملابس.

ولاحت لخيتافي فرصة خطيرة حين تسلم خوان رودريجز عرضية أنخل لافيتا في غياب الرقابة ليسدد بقوة لكن الحارس خوسيه مانويل بينتو تصدى لها بامتياز (ق18).

كما أتيحت خلال الشوط محاولات لنيمار، قبل إصابته، ولميسي وتيو دون ترجمة لأهداف، وبشكل عام لم يلعب برشلونة بأريحية رغم التقدم.

وكسر ميسي جمود اللقاء في الشوط الثاني بالتوقيع على الهدف الثاني بطريقة رائعة بعد أن اخترق عمق الدفاع المدريدي وراوغ بمهارة قبل أن يتجاوز الحارس كودينا ويصوب في شباكه الخاوية (ق63).

وحل المخضرم تشافي هرنانديز بديلا لفابريجاس (ق70) ليخوض بذلك مباراته رقم 700 مع الفريق الكتالوني.

واجتهد أليكسيس وتيو لتسجيل الهدف الثالث دون جدوى، فيما واصل بينتو تألقه بإجهاض فرصة خطيرة لأدريان كولونجا على بعد خطوات من المرمى (ق77).

ومنع كودينا ميسي من تسجيل الهاتريك بعد أن تصدى لانفراد تام بعد مراوغة ناجحة (ق85).