جامعة أبوظبي تؤهل طلابها للحصول على شهادة مهنية بالمحاسبة

وقعت جامعة أبوظبي صباح أمس مذكرة تفاهم لمدة خمس سنوات مع معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين "CIMA" لتأهيل طلابها وطالباتها الملتحقين بتخصصات المحاسبة والإدارة المالية بكلية إدارة الأعمال بفرعي الجامعة في أبوظبي والعين، للحصول على شهادة مهنية في المحاسبة بعد الخضوع لامتحان واحد فقط بدلاً من 11 امتحانا.

وحضر حفل توقيع الاتفاقية الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي، وغيتو اهوجا رئيس معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين لمنطقة الخليج، والدكتور جاكوب شاكو عميد كلية إدارة الأعمال، والدكتورة شيرين فاروق أستاذ مشارك ومنسق قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة، بالإضافة إلى نخبة من أعضاء الهيئة الإدارية والتدريسية بالجامعة.

وأعرب الدكتور نبيل إبراهيم مدير جامعة أبوظبي عن اعتزاز الجامعة بهذه الاتفاقية مع معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين لما لها من أهمية في فتح آفاق جديدة للتعاون الاستراتيجي أمام طلاب وطالبات جامعة أبوظبي، وإتاحة الفرصة لهم للحصول على هذه الشهادة المهنية المعترف بها عالمياً كأرقى مؤهل في مجال المحاسبة الإدارية في وقت أقصر من المعتاد بكثير، حيث سيخضع الطلاب إلى امتحان واحد فقط، وإذا اجتازوه بنجاح يحصلون على شهادة دبلوم في المحاسبة الإدارية أو دبلوم متقدم في المحاسبة الإدارية.

مزايا تنافسية

وأوضح ان أهم ما يميز هذا التعاون هو فرصة حصول الطلاب على هذه الشهادة بالتزامن مع دراستهم في الجامعة وهو الأمر الذي يعطيهم ميزة تنافسية كبيرة في سوق العمل بعد التخرج خاصة وأن معظم المؤسسات والشركات والهيئات تحرص على استقطاب المحاسبين الذي يحملون شهادة CIMA المهنية.

ولفت إلى أن جامعة أبوظبي تتطلع إلى النتائج المثمرة التي ستنجم عن هذا التعاون مع معهد تشارترد للمحاسبين الإداريين CIMA خاصة في مجال التدريب والتوظيف لخريجي برنامج البكالوريوس في إدارة الأعمال وبرنامج الماجستير في إدارة الأعمال بالجامعة، حيث سيقوم المعهد بموجب الاتفاقية بالمساهمة في استقطاب خريجي الجامعة من تلك البرامج للعمل في المؤسسات والهيئات والشركات التي تجمعها علاقات تاون مشترك مع المعهد.

سوق العمل

وقالت غيتو اهوجا رئيس معهد تشارترد لمنطقة الخليج: "إن شراكتنا مع جامعة أبوظبي تعطي طلاب الجامعات فرصة الحصول على المؤهلات المهنية التي سيستفيدون منها بشكل كبير عند المنافسة في سوق العمل، وسوف تقدم CIMA لطلاب وطالبات جامعة أبوظبي الفرصة لاكتساب المهارات القيمة التي يمكن تطويعها للعمل في مجال إدارة الأعمال، والتمويل، والمحاسبة في دولة الإمارات.

فيما قالت الدكتورة شيرين فاروق أستاذ مساعد ومنسق قسم المحاسبة بكلية إدارة الأعمال بالجامعة إن العمل على تحقيق هذه الاتفاقية المتميزة استمر على مدار عام كامل قامت خلالها الكلية بمحاذاة معظم مساقات المحاسبة والإدارة المالية بمتطلبات شهادة الـCIMA وتم بعدها اعتماد مساقات الجامعة لدى هذه الجهة العالمية في مجال المحاسبة الإدارية، الأمر الذي نتج عنها هذه الفرصة المتميزة لطلاب وطالبات كلية إدارة الأعمال بجامعة أبوظبي في الحصول على شهادة دبلوم في المحاسبة الإدارية أو دبلوم متقدم في المحاسبة الإدارية.