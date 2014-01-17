سفارة أمريكا فى بيروت تدين تفجير الهرمل وتدعو اللبنانيين إلى ضبط النفس

أدانت السفارة الأمريكية فى بيروت، اليوم الخميس، التفجير الذى وقع قرب السرايا الحكومية، فى مدينة الهرمل، فى وادى البقاع شرق لبنان، وأدى الى سقوط خمسة قتلى وأكثر من 40 جريحًا.

وحثت السفارة فى بيان "جميع الفرقاء على ممارسة ضبط النفس والهدوء والامتناع عن القيام بأعمال انتقامية"، وأعربت السفارة عن "دعم الجهود التى تبذلها الحكومة اللبنانية لإجراء تحقيق شامل فى التفجير".

وقالت إن الولايات المتحدة ستواصل "دعم مؤسسات الدولة اللبنانية لضمان بناء لبنان مستقر وذات سيادة"، وأشادت السفارة بـ"دور القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلى فى الحفاظ على أمن لبنان"، داعية إلى "تقديم أى فريق مشارك فى تفجير الهرمل إلى العدالة".

كانت سيارة مفخخة بكمية من المتفجرات، قدرت زنتها بـ35 كيلوجرامًا من المواد المتفجرة، انفجرت، صباح اليوم الخميس، أمام مبنى سرايا مدينة الهرمل، ما أدى إلى مقتل خمسة أشخاص، وإصابة أكثر من 40 بجروح مختلفة، بالإضافة إلى حصول أضرار مادية جسيمة.

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