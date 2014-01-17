بالفيديو.. لحظة إسقاط مروحية تابعة للجيش النظامى السورى

تداول عدد من مستخدمى مواقع التواصل الاجتماعى فيديو يظهر سقوط مروحية تابعة للجيش النظامى السورى.

وقال ناشطون إن مقاتلى المعارضة فى مدنية "داريا" بريف دمشق، أسقطوا المروحية عندما كانت تلقى براميل متفجرة على المدينة.

وكان الطيران الحربى السورى قد كثف مؤخرًا غاراته على "داريا" المحاصرة منذ شهور طويلة، فى وقت تدور اشتباكات شبه يومية فى أطرافها.

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