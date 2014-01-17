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ميدو: المفاوضات مع المصري تسير في طريق جيد.. ولا أعمل دون ضغط

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ميدو: المفاوضات مع المصري تسير في طريق جيد.. ولا أعمل دون ضغط ميدو: المفاوضات مع المصري تسير في طريق جيد.. ولا أعمل دون ضغط

أكد أحمد حسام "ميدو" نجم الكرة المصرية أن المفاوضات مع نادي المصري البورسعيدي لتدريبه تسير في طريق جيد.

وكان FilGoal.com قد انفرد بتصريحات من ميدو تفيد بأنه على بعد خطوات من تدريب "فريق جماهيري".

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واكد ميدو عبر قناة الحياة "بالفعل المصري يفاوضني، والمحادثات تسير في طريق جيد".

وتابع لاعب الزمالك وروما وتوتنام الأسبق "المصري لا يقل قيمة عن الأهلي والزمالك والإسماعيلي، خاصة وأنه فريق جماهيري كبير".

وأضاف نجم ميدلسبره وويجان أثليتك وسيلتا فيجو الأسبق "الجماهير تولد ضغطا.. لكني لا أعرف العمل دون ضغط".

وأكمل لاعب برنسلي وأياكس أمستردام وجنت الأسبق "لا أريد التحدث في تفاصيل إضافية عن المفاوضات احتراما لوجود مدرب على رأس الجهاز الفني للمصري".

لكن ميدو أردف بأن التحليل في قناة BeIN Sport لن يعيقه عن العمل مع المصري البورسعيدي كمدير فني.

وأفصح لحازم إمام مقدم البرنامج "مستعد لقبول أي تضحيات لأني على قدر المسؤولية".

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