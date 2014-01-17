أبو عيطة: قرار حكومي بزيادة معاش الضمان الاجتماعي 50% .. ونرفض ابتزاز الجماعات الإرهابية

كتب : محمد شريف منذ 29 دقيقة

قدم كمال أبو عيطة، وزير القوى العاملة، شكره إلى الجهات الأمنية بعد الإفراج عن محمد عيسى وكيل الوزارة، موضحًا أن عيسى هو الذي يقود عملية التفاوض في حل النزاعات داخل الوزارة.

وأشار أبو عيطة خلال مداخلته الهاتفية على قناة "cbc extra" إلى أن جماعة أنصار بيت المقدس أعلنت مسؤليتها عن خطف وكيل الوزراة، منوهًا أن العصابة الإجرامية التي خطفت قيادات الوزارة كانت تريد 5 مليون جنيه فدية للإفراج عن زملائنا.

واستطرد الوزير قائلًا: "الجماعة الإرهابية خفضت المبلغ إلى 150 ألف جنيه، لكن رفضنا الخضوع لطلب العصابات الإجرامية، ورفضنا الابتزاز والرشاوي".

واختتم أبو عيطة تصريحاته مؤكدًا أنه صدر قرار من الحكومة بزيادة معاش التضامن الاجتماعي بنسبة 50%، مشيرًا إلى أنه سيتم تطبيق هذا القرار على الأرض عندما يتحسن الوضع الاقتصادي، قائلًا: " كلما تحسن الوضع الاقتصادي، تم زيادة أجور العاملين والمعاشات".