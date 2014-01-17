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بالصور.. "مستقبل وطن" بالدقهلية تحتفل باكتساح "نعم" فى الاستفتاء

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نظمت حملة "مستقبل وطن" بالدقهلية احتفالية أمام النصب التذكارى بميدان الثورة بالمنصورة بمحافظة الدقهلية، بمناسبة اكتساح نسبة نعم للدستور، بعد أن تخطت نسبة الـ99% بالمحافظة.

رفع المشاركون فى الاحتفالية لافتات مكتوبًا عليها "الشعب والجيش والشرطة والقضاء إيد واحدة "، "نعم نعم للدستور"، "المنصورة قالت كلمتها.. الإخوان تحت جزمتها".

كما قامت الحملة بتوفير سيارة DJ لإذاعة الأغانى الوطنية وأغنية تسلم الأيادى، كما قاموا بتوزيع الحلوى على المواطنين أثناء مرورهم بالسيارات، كما رفعوا علم وصور الفريق أول السيسى وبنرات الحملة .

وأعربت "منى العطار" عن سعادتها بأجواء الاحتفال ومشاركة المواطنين فى الاحتفال بمرور الدستور، واستحقاق أولى خطوات خارطة الطريق، كما وجهت، الشكر لأبناء الدقهلية من رجال ونساء على المشهد الرائع التى خرجت به المحافظة ونسبة التصويت الهائلة بنعم للدستور.

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النتيجة النهائية بأسوان: 248571 "نعم" و5517 "لا"

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