أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. الفن و المشاهير
  4. DMC

بكار: نساء مصر علامة فارقة في التاريخ بعد مشاركتهن في الاستفتاء

Google+ Print
بكار: نساء مصر علامة فارقة في التاريخ بعد مشاركتهن في الاستفتاء بكار: نساء مصر علامة فارقة في التاريخ بعد مشاركتهن في الاستفتاء

كتب : محمد شريف الخميس 16-01-2014 22:08

أكد نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، أن ما حدث في جامعة القاهرة اليوم من أعمال تخريبة تهدف في المقام الأول إلى إفساد فرحة المصريين بالاستفتاء على الدستور.

وأشار بكار، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم"، إلى أن مشاركة المرأة بكثافة في الاستفتاء على الدستور يعتبر علامة فارقة في تاريخ .

وتابع "ربات البيوت شاركن بكثافة في الاستفتاء على الدستور، وهذا يدل على عظمة المرآة المصرية، وشعورها بخطورة الوضع الحالي لمصر".

وشدد نائب رئيس الحزب على أن نجاح الاستفتاء من الممكن أن يعطي فرصة للإخوان لمراجعة أفكارهم، منوهًا إلى أن عناصر تنظيم الإخوان لديهم كبر وعناد وشعور بإحساس الدولة داخل الدولة.

واستطرد بكار قائلًا: "المرحلة القادمة بعد إقرار الدستور ستشهد مزيدا من محاولة إرباك المشهد من قبل عناصر التنظيم، ولكنها ستضعف مع مرور الوقت، لأن الشعب قال كلمته بكل وضوح".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

DMC

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"