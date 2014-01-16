بكار: نساء مصر علامة فارقة في التاريخ بعد مشاركتهن في الاستفتاء

كتب : محمد شريف الخميس 16-01-2014 22:08

أكد نادر بكار، نائب رئيس حزب النور لشؤون الإعلام، أن ما حدث في جامعة القاهرة اليوم من أعمال تخريبة تهدف في المقام الأول إلى إفساد فرحة المصريين بالاستفتاء على الدستور.

وأشار بكار، خلال استضافته في برنامج "الحياة اليوم"، إلى أن مشاركة المرأة بكثافة في الاستفتاء على الدستور يعتبر علامة فارقة في تاريخ مصر.

وتابع "ربات البيوت شاركن بكثافة في الاستفتاء على الدستور، وهذا يدل على عظمة المرآة المصرية، وشعورها بخطورة الوضع الحالي لمصر".

وشدد نائب رئيس الحزب على أن نجاح الاستفتاء من الممكن أن يعطي فرصة للإخوان لمراجعة أفكارهم، منوهًا إلى أن عناصر تنظيم الإخوان لديهم كبر وعناد وشعور بإحساس الدولة داخل الدولة.

واستطرد بكار قائلًا: "المرحلة القادمة بعد إقرار الدستور ستشهد مزيدا من محاولة إرباك المشهد من قبل عناصر التنظيم، ولكنها ستضعف مع مرور الوقت، لأن الشعب قال كلمته بكل وضوح".