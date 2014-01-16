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"الغنوشي": خرجنا من الحكم لمنع تكرار السيناريو المصري

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"الغنوشي": خرجنا من الحكم لمنع تكرار السيناريو المصري "الغنوشي": خرجنا من الحكم لمنع تكرار السيناريو المصري

كتب : وكالات: الخميس 16-01-2014 17:49

أكد "راشد الغنوشي" زعيم حركة "النهضة" التونسية، التابعة للتنظيم الدولي لجماعة الإخوان، أن خروجهم من الحكم كان من أجل المصلحة الوطنية ولمنع تكرار السيناريو المصري".

وقال "الغنوشي"، في حديث له مع إذاعة "موزاييك" التونسية، أن "النهضة خرجت من الحكم شعوراً منها بالواجب الوطني و حسب ما تقتضيه المصلحة الوطنية، وأيضا لمنع تكرار السيناريو المصري في تونس". وشدد "الغنوشي" على أن النهضة مازالت تحظى بشعبية كبيرة، فى إشارة إلى كونها الحركة الأكثر قوة فى الشارع والمالكة للأغلبية بالبرلمان التونسي. وقدمَ الغنوشي دليلا على هذه الشعبية قائلاً: "مع احترامي للمعارضة غير أننا نزلنا الى الشارع بمظاهرات أكبر منهم، ومازال لدينا قوة أكبر". وكانت التونسية التابعة لحركة "النهضة" استقالت الأسبوع الماضي تحت ضغط شعبي كبير.

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