خبير سياحى: نحتاج خريطة استثمارية مشجعة.. وإقرار الدستور يطمئن العالم

أكد حامد الشيتى، الخبير السياحى، أن خروج الملايين من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد واكتساح "نعم"، يعد رسالة طمأنة للسائح الأجنبى عن استقرار الوضع الأمنى والسياسى فى مصر.

وأعرب الشيتى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن تفاؤله أن مصر تسير على المسار الصحيح وأنه فى غضون أشهر سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتم تشكيل حكومة تكنوقراط، بعدها يجب أن تكون لدينا رسالة واضحة للجميع، فحواها أن أى مستثمر مهما كانت جنسيته يريد أن يستثمر فى مصر وفق قوانينها، فإن أمواله واستثماراته مصونة ومضمونة، ولن يتعرض لأذى طالما ألتزم فى استثماراته بالقانون.

وطالب الشيتى، بضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة ومدروسة وفقًا لمتطلبات الفترة وتشجيع المستثمرين خاصة الأجانب من خلال تقديم حوافز استثمارية، مؤكدًا أن السوق السياحى المصرى سيشهد حالة من الانتعاش الكبير والتطور غير المتوقع بعدما نجحت الدولة فى مواجهة التهديدات التى أحاطت بالشارع المصرى مؤخرًا.

وأضاف، وأن الوكلاء السياحيين باتوا على دراية بطبيعة الوضع فى مصر جيدًا وبصورة تختلف عن تلك التى كانت لديهم قبل عدة أشهر، متوقعًا وصول السياحة لذروتها فى أكتوبر القادم بعد عودة رحلات الشارتر من الدول الاسكندنافية كالسويد والدنمارك، والنرويج، إلى شرم الشيخ والبحر الأحمر الأسبوع المقبل.

وأشار إلى وجود مساعٍ قوية لمضاعفة الحركة الوافدة من السوق الايطالى إلى ساحل مصر الشمالى، معلنًا عن إطلاق حملة دعائية من خلال فعاليات بورصة السياحة بميلانو الشهر المقبل لاستعادة الحركة.

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