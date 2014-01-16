أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. سياسية
  5. مصر 365

خبير سياحى: نحتاج خريطة استثمارية مشجعة.. وإقرار الدستور يطمئن العالم

Google+ Print
خبير سياحى: نحتاج خريطة استثمارية مشجعة.. وإقرار الدستور يطمئن العالم خبير سياحى: نحتاج خريطة استثمارية مشجعة.. وإقرار الدستور يطمئن العالم

أكد حامد الشيتى، الخبير السياحى، أن خروج الملايين من المواطنين للإدلاء بأصواتهم فى الاستفتاء على الدستور الجديد واكتساح "نعم"، يعد رسالة طمأنة للسائح الأجنبى عن استقرار الوضع الأمنى والسياسى فى .

وأعرب الشيتى فى تصريحات لـ"اليوم السابع"، عن تفاؤله أن مصر تسير على المسار الصحيح وأنه فى غضون أشهر سيتم إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية ويتم تشكيل حكومة تكنوقراط، بعدها يجب أن تكون لدينا رسالة واضحة للجميع، فحواها أن أى مستثمر مهما كانت جنسيته يريد أن يستثمر فى مصر وفق قوانينها، فإن أمواله واستثماراته مصونة ومضمونة، ولن يتعرض لأذى طالما ألتزم فى استثماراته بالقانون.

وطالب الشيتى، بضرورة وضع خريطة استثمارية واضحة ومدروسة وفقًا لمتطلبات الفترة وتشجيع المستثمرين خاصة الأجانب من خلال تقديم حوافز استثمارية، مؤكدًا أن السوق السياحى المصرى سيشهد حالة من الانتعاش الكبير والتطور غير المتوقع بعدما نجحت الدولة فى مواجهة التهديدات التى أحاطت بالشارع المصرى مؤخرًا.

وأضاف، وأن الوكلاء السياحيين باتوا على دراية بطبيعة الوضع فى مصر جيدًا وبصورة تختلف عن تلك التى كانت لديهم قبل عدة أشهر، متوقعًا وصول السياحة لذروتها فى أكتوبر القادم بعد عودة رحلات الشارتر من الدول الاسكندنافية كالسويد والدنمارك، والنرويج، إلى شرم الشيخ والبحر الأحمر الأسبوع المقبل.

وأشار إلى وجود مساعٍ قوية لمضاعفة الحركة الوافدة من السوق الايطالى إلى ساحل مصر الشمالى، معلنًا عن إطلاق حملة دعائية من خلال فعاليات بورصة السياحة بميلانو الشهر المقبل لاستعادة الحركة.

لمزيد من التقارير المصرية..

وزير التموين: إضافة 6 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية

وزير الأوقاف: أموال "الوقف" مرة ومسممة على المعتدين

الصحـة: 313 مليونا و826 ألف جنيه تكلفة قرارات "نفقة الدولة"
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

الأخبار - الصحفي المتخصص في شؤون الرئاسة: هدف زيارة الرئيس زيادة حجم التبادل التجاري بين مصر وأمريكا

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

بدء مباحثات السيسي ورئيس البنك الدولي لتمويل مشروعات مصرية

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

الأخبار - رئيس تحرير وكالة الشرق الأوسط: أمريكا تاني أكبر مستثمر في مصر في إفريقيا

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"

"مصراوي" ينشر جداول الامتحانات التجريبية لطلاب الثانوية الأزهرية بنظام "البوكليت"