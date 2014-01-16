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بالفيديو.. أبو إسحاق الحوينى: لا تأخذوا عن القرضاوى فقهاً ولا حديثاً

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بالفيديو.. أبو إسحاق الحوينى: لا تأخذوا عن القرضاوى فقهاً ولا حديثاً بالفيديو.. أبو إسحاق الحوينى: لا تأخذوا عن القرضاوى فقهاً ولا حديثاً

تداول نشطاء على موقع التواصل الاجتماعى "فيس بوك" للشيخ أبى إسحاق الحوينى، الداعية الإسلامى المعروف يحدث فيه تلامذته قائلاً: "علم الحديث لا يؤخذ إلا عن أهله.. وإذا كان أحدكم يريد أن يأخذ عن القرضاوى الفقه مثلًا لا مانع، مع أنك لو سألتنى فأنا أرى ألا تأخذ عنه لافقها ولا حديثا".

وأضاف الحوينى قائلاً: "أنا ما رأيت فقيهاً يمكن أن يفتى فيقول ليل نهار وبتشدد: قاطعوا المنتجات الأمريكية وهو متبنٍ هذا الكلام، ولما سئل عن الجندى الأمريكى المسلم إذا تلقى الأوامر بضرب إخوانه فى أفغانستان؟ قال: يضرب"، معقباً: "أنا والله ما أنا فاهم الحكاية دى".

وتساءل الحوينى قائلاً: "كيف بالله يقول قاطع وبعدين يحل دم المسلم .. فالقتل ليس فيه إجبار".

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