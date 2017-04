Gravity و American Hustle يتصدران ترشيحات الأوسكار

تصدّر فيلما Gravity و American Hustle ترشيحات جوائز الأوسكار فنال كلاهما عشرة ترشيحات ضمنها جائزة أفضل فيلم وأفضل مخرج. كما ترشح فيلم Twelve Years A Slave لتسع جوائز أوسكار، تلاه فيلم Nebraska و Captain Phillips و Dallas Buyers Club مع ستة ترشيحات. ونال فيلما Her و The Wolf of Wall Street خمسة ترشيحات وفيلم Philomena أربعة ترشيحات. يذكر أن حفل الـ 86 لجوائز الأوسكار سيجري في الثاني من مارس المقبل. فيما يلي اللائحة الكاملة للمرشحين.

أفضل فيلم

American Husle

Captain Phillips

Dallas Buyers Club

Gravity

Her

Nebraska

Philomena

Twelve Years A Slave

The Wolf of Wall Street

أفضل مخرج

David O. Russell عن فيلم American Hustle

Alfonso Cuaron عن فيلم Gravity

Alexander Payne عن فيلم Nebraska

Steve McQueen عن فيلم Twelve Years A Slave

Martin Scorsese عن فيلم The Wolf of Wall Street

أفضل ممثل

Christian Bale عن فيلم American Hustle

Bruce Dern عن فيلم Nebraska

Leonardo DiCaprio عن فيلم The Wolf of Wall Street

Chiwetel Ejiofor عن فيلم Twelve Years A Slave

Matthew McConaughey عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة

Amy Adams عن فيلم American Hustle

Cate Blanchett عن فيلم Blue Jasmine

Sandra Bullock عن فيلم Gravity

Judi Dench عن فيلم Philomena

Meryl Streep عن فيلم August: Osage County

أفضل ممثل في دور مساعد

Barkhad Abdi عن فيلم Captain Phillips

Bradley Cooper عن فيلم American Hustle

Michael Fassbender عن فيلم Twelve Years A Slave

Jonah Hill عن فيلم The Wolf of Wall Street

Jared Leto عن فيلم Dallas Buyers Club

أفضل ممثلة في دور مساعد

Sally Hawkins عن فيلم Blue Jasmine

Jennifer Lawrence عن فيلم American Hustle

Lupita Nyong’O عن فيلم Twelve Years A Slave

Julia Roberts عن فيلم August: Osage County

June Squibb عن فيلم Nebraska

أفضل سيناريو مقتبس

Before Midnight

Captain Phillips

Philomena

Twelve Years A Slave

The Wolf of Wall Street

أفضل سيناريو أصلي

American Hustle

Blue Jasmine

Dallas Buyers Club

Her, Written by Spike Jonze

Nebraska

أفضل فيلم أجنبي

The Broken Circle Breakdown

The Great Beauty

The Hunt

The Missing Picture

Omar (فلسطين)

أفضل فيلم كرتوني

The Croods

Despicable Me 2

Ernest and Celestine

Frozen

The Wind Rises

أفضل ديكور

American Hustle

Gravity Woollard

The Great Gatsby

Her

Twelve Years A Slave

أفضل تصوير

The Grandmaster

Gravity

Inside Llewyn Davis

Nebraska

Prisoners

أفضل أزياء

American Hustle

The Grandmaster

The Great Gatsby

The Invisible Woman

Twelve Years A Slave

أفضل مونتاج

American Hustle

Captain Phillips

Dallas Buyers Club

Gravity

Twelve Years A Slave

أفضل وثائقي

The Act of Killing

Cutie and the Boxer

Dirty Wars

The Square (مصر)

Feet From Stardom

أفضل تصفيف شعر ومايك أب

Dallas Buyers Club

Jackass Presents: Bad Grandpa

The Lone Ranger

أفضل موسيقى

The Book Thief

Gravity

Her

Philomena

Saving Mr. Banks

أفضل أغنية

Alone Yet Not Alone من فيلم Alone Yet Not Alone

Happy من فيلم Despicable Me 2

Let It Go من فيلم Frozen

The Moon Song من فيلم Her

Ordinary Love من فيلم Mandela: Long Walk to Freedom

أفضل مكسجة صوت

Captain Phillips

Gravity

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Inside Llewyn Davis

Lone Survivor

أفضل مونتاج صوت

All is Lost

Captain Phillips

Gravity

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Lone Survivor

أفضل مؤثرات بصرية

Gravity

The Hobbit: The Desolation of Smaug

Iron Man 3

The Lone Ranger

Star Trek into Darkness