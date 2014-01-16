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وزير التموين لـ"الوطن": بدء توزيع المكرونة على البطاقات فبراير المقبل

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وزير التموين لـ"الوطن": بدء توزيع المكرونة على البطاقات فبراير المقبل وزير التموين لـ"الوطن": بدء توزيع المكرونة على البطاقات فبراير المقبل

كتب : وائل سعد الخميس 16-01-2014 21:06

قال الدكتور محمد أبو شادي، وزير والتجارة الداخلية، إنه بداية من شهر فبراير المقبل سيتم توزيع سلعة المكرونة بجانب الأرز على البطاقات التموينية.

وأوضح الوزير، في تصريحات لـ"الوطن"، أن هيئة السلع التمونية نجحت في الحصول على كميات الأرز المطلوبة للبطاقات من خلال المناقصات التي تجريها، لافتا إلى أن رصيد السلع التموينية أمن ويكفي حتى 3 أشهر.

وأشار الوزير إلى أن الوزارة تبدأ نهاية الشهر الحالي في اتخاذ الإجراءات اللازمة لتطبيق نظام توزيع السلع التموينية عبر السوبر ماركت والمحلات الكبرى، وستتم تجربة ذلك في محافظة الإسماعيلية تمهيدا لتطبيق التجربة على كافة محافظات الجمهورية في حالة نجاحها.

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