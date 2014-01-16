النصر يسحق الشعلة .. والاتحاد يفشل في الفوز على التعاون

حقق النصر فوزا كبيرا على مضيفه الشعلة بثلاثية نظيفة في الجولة الـ18 من الدوري السعودي.

أحرز ثلاثية العالمي حسن الراهب ومحمد السهلاوي هدفين في الدقائق 54 و81 و92 من عمر المباراة.

بتلك النتيجة حافظ النصر على صدارة جدول ترتيب الدوري السعودي برصيد 48 نقطة بفارق تسع نقاط عن الهلال الوصيف وللأخير مباراة متبقية، بينما يقبع الشعلة في المركز الثامن برصيد 20 نقطة.

وفي مباراة أخرى، فشل اتحاد جدة في الحفاظ على تقدمه أمام مضيفه التعاون لتنتهي المباراة بالتعادل بهدف لكل فريق.

تقدم مختار فلاتة للزعيم في الدقيقة 15 وتعادل عدنان فلاتة للتعاون في الدقيقة 66.

بذلك التعادل يحتل الاتحاد المركز السادس برصيد 23 نقطة، بينما ظل التعاون ثالثا برصيد 38 نقطة.