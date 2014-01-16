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حسام حسن يقود الأردن في حملة نحو الإمارات

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حسام حسن يقود الأردن في حملة نحو الإمارات حسام حسن يقود الأردن في حملة نحو الإمارات

( /أ ش أ/) - توجه الأردني لكرة القدم اليوم الخميس إلى مدينة دبي الإماراتية، لإقامة معسكر تدريبي هناك استعدادا لمبارايات تصفيات آسيا.

ووفقا لما أبرزه الاتحاد الأردني لكرة القدم عبر موقعه الالكتروني، فإن البعثة تضم 19 لاعبا.

ويلتحق 6 لاعبين بالمعسكر بعد انتهاء مشاركتهم مع منتخب تحت سن 22 في نهائيات آسيا المقامة في سلطنة عمان حاليا.

ويسعى المدير الفني للمنتخب الأردني حسام حسن لرفع درجة جاهزية اللاعبين خاصة على الصعيد البدني من خلال تدريبات صباحية ومسائية.

ويأتي ذلك استعدادا لمباراتي سلطنة عمان وسنغافورة يومي 31 يناير الحالي و4 فبراير المقبل ضمن تصفيات آسيا.

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فيديو اليوم السابع

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