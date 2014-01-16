نقص السائل الأمينوسى يؤثر على نمو طفلك

يحتاج الجنين لنوع من العناية والرعاية الخاصة به، والتى تضمن وجوده للحياة بدون أى مشاكل، وخلال فترة الحمل يقابل الأم العديد من المشاكل التى تتمثل فى نقص السائل لأمينوسى، الأمر الذى قد يسبب أضرارا به وقد يعجل من وقت الولادة، وهناك عدد من المشاكل التى يقابلها الجنين بسبب نقص السائل الأمينوسى، تتمثل فى كما يوضح دكتور جورج يواقيم استشارى أمراض النساء والتوليد، قائلا نقص السائل الأمينوسى يقلل من كمية الدم التى تصل للجنين.

وكثيرا ما يؤدى النقص فى السائل الأمينوسى إلى حدوث تغير فى وجه الجنين، وكثيرا من الأجنة يتعرضون لتشوه القدم عند الولادة بالتقوس وتلجأ الأم لمعالجتهم عقب الولادة فالسائل الأمينوسى له عدد من الفوائد للجنين، تتمثل فى إعطاء الجنين القدرة على نمو الرئة، ومنه تأخر نموه فالسائل الأمينوسى، يقوم بحماية طفلك من الضرب التى قد تتعرضين لها ويقيه من الالتهابات المحتملة ويمكن الكشف عن السائل الأمينوسى باللجوء للموجات الفوق صوتية فهى تبين ما إذا كان طفلك يعانى من نقص السائل الأمينوسى، أم لا للاطمئنان حتى تضمنى ولادة طفل سليم ويقرر الطبيب المعالج فحص السائل الأمينوسى، إذا سبق لكى وولدتى طفل صغير لحجم من قبل، أو كنتى تعانين من مرض الذئبة الحمراء أو ضغط الدم وكلها عوامل قد تعرض طفلك للخطر.

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