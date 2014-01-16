كلوب: إبراهيموفيتش خارقة

(/أ ش أ/) - أعرب يورجن كلوب المدير الفنى لنادى بروسيا دورتموند الالمانى اليوم الخميس عن اعتقاده بأن السويدى زلاتان ابراهيموفيتش موهبة غير عادية.

ولكن كلوب اعترف بأن بروسيا دورتموند ليس لديه اى فرصة لضم مهاجم باريس سان جيرمان الفرنسى.

وكان مدرب دورتموند يتحدث بعد ايام من لقائه مع ابراهيموفيتش فى حفل الكرة الذهبية في زيوريخ حيث سأل اللاعب كلوب على سبيل المداعبة متى سيضمه لفريقه الالمانى.

قال كلوب: "إبرا موهبة خارقة للعادة.. لكن للأسف لا توجد أى إمكانية لإحضاره الى سيجنال ايدونا بارك".

وأضاف "أأحب طريقته، إنه لاعب غير عادي ومع ذلك لا يوجد خيار لضم لاعب على هذا المستوى".