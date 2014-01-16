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جدو يشارك في تدريبات الأهلي غدا

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جدو يشارك في تدريبات الأهلي غدا جدو يشارك في تدريبات الأهلي غدا

(/أ ش أ/) - قال سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادي الأهلي إن محمد ناجي "جدو" سوف يشارك في تدريبات الفريق غدا بعد انتهاء فترة إعارته في إنجلترا مع نادي هال سيتي.

يذكر أن جدو كان معارا إلى النادي الإنجليزي وبعد انتهاء الإعارة تمسك الجهاز الفني للأهلي بعودة اللاعب إلى صفوف الفريق مرة أخرى.

من جهة آخرى، قال الدكتور إيهاب علي طبيب الفريق إنه من المحتمل غياب حسام عاشور لاعب وسط الأهلي عن مباراة الرجاء في الجولة الخامسة من الدوري العام وعدم سفر اللاعب مع الفريق غدا إلى الإسكندرية.

وأضاف طبيب الأهلي أنه وعلى الرغم من انتظام اللاعب في تدريبات الفريق إلا أنه يحتاج إلى بعض الوقت لكي يعود إلى مستواه البدني بسبب إبتعاده عن المباريات الفترة الماضية.

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