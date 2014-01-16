طاقم حكام مغربي لإدارة لقاء الزمالك وبطل النيجر

(/أ ش أ/) - أرسل الاتحاد الإفريقي لكرة القدم خطابا رسميا لنادي الزمالك يخطره فيه باختيار طاقم حكام مغربي بقيادة الحكم الدولي نور الدين الجعفري لقيادة مباراة الفريق الأبيض و"إف سي دوان" بطل النيجر.

ويلتقي الفريقان بالقاهرة يوم 9 فبراير المقبل، في الدور التمهيدي ببطولة دوري أبطال إفريقيا.

وأكد "الكاف" أن الجعفري سيعاونه يوسف مبروك وهشام أيبو، والحكم الرابع بوشعيب الأحرش، بينما يراقب اللقاء الأثيوبي ايجيكو أشنافي.

ويدخل الزمالك اللقاء منتعشا في ظل فوزه بمباراتين من أصل 3 خاضهم في الدوري الممتاز لهذا الموسم.

وكان الزمالك في الموسم الماضي قد ودع دوري أبطال إفريقيا من مرحلة المجموعات، بعدما جاء خلف الأهلي وأورلاندو باريتس في الترتيب.