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800 ألف صوتوا بـــ "نعم" فى جنوب القاهرة ونسبة الحضور 45 %

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800 ألف صوتوا بـــ "نعم" فى جنوب القاهرة ونسبة الحضور 45 % 800 ألف صوتوا بـــ "نعم" فى جنوب القاهرة ونسبة الحضور 45 %

أكد اللواء يس طاهر حسام الدين، نائب محافظ القاهرة للمنطقة الجنوبية، أن المؤشرات الأولية لنتائج الاستفتاء على دستور 2013، بلغت نسبة التصويت بـــ " نعم " ما يقرب من 800 ألف صوت بنسبة 97% متفوقين على من صوتوا بـــ " لا "، موضحا أن إجمالى عدد الناخبين المقيدين بكشوف الانتخابات على مستوى المنطقة الجنوبية (1,858601) لهم حق التصويت فى عدد 218 مركزا انتخابيا من خلال 1014 لجنة فرعية.

وأضاف نائب المحافظة فى تصريحات خاصة لــــــــــ" اليوم السابع"، أن نسبة الحضور فى عملية الاستفتاء تفاوتت مابين 45% الى 50% فى أحياء المنطقة الجنوبية، حيث ارتفعت نسبة التصويت بأحياء المقطم والمعادى والسيدة زينب والخليفة، فيما شهدت أحياء حلوان والتبين والبساتين إقبالا فوق المتوسط فى عملية التصويت للاستفتاء على الدستور الجديد.

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