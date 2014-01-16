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محافظ الجيزة: مليون ونصف مواطن شاركوا بالاستفتاء.. و96.7% صوتوا بنعم

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محافظ الجيزة: مليون ونصف مواطن شاركوا بالاستفتاء.. و96.7% صوتوا بنعم محافظ الجيزة: مليون ونصف مواطن شاركوا بالاستفتاء.. و96.7% صوتوا بنعم

أعلن الدكتور على عبد الرحمن، محافظ الجيزة، أن المؤشرات الأولية فى الاستفتاء على الدستور بالجيزة أكدت أن 96.7% من أهالى الجيزة الذين شاركوا فى الاستفتاء على الدستور قالوا "نعم".

وكشف المحافظ عقب اجتماعه بغرفة عمليات المحافظة اليوم الخميس، عن أن مناطق بولاق الدكرور والعمرانية والطالبية وإمبابة والدقى والعجوزة والهرم جاءت فى المرتبة الأولى فيما جاءت مناطق أطفيح وكرداسة وأوسيم ومنشأة القناطر فى المرتبة الثانية.

وأضاف أن عدد المشاركين فى الاستفتاء على الدستور بلغ مليونًا و507 آلاف و416 مواطنًا صَوت منهم بـ"نعم" مليون و459 ألفًا و201 فيما صَوت بـ"لا" 29 ألفًا و461 مواطنًا، مضيفًا أن هذه المؤشرات لا تتضمن نتائج لجان الوافدين.

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