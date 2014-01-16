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وزير السياحة هشام زعزوع يصل إلى باريس

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وزير السياحة هشام زعزوع يصل إلى باريس وزير السياحة هشام زعزوع يصل إلى باريس

وصل وزير السياحة هشام زعزوع مساء اليوم الخميس إلى العاصمة الفرنسية باريس فى زيارة تستغرق يومين.

ومن المقرر أن يلقى وزير السياحة غدًا الجمعة محاضرة أمام اجتماع منظمة العلاقات العامة الدولية "ايبرا" حيث سيلقى كلمة باسم فى هذا التجمع الذى يعد أكبر تجمع للعلاقات العامة فى العالم.

كما سيتسلم الوزير جائزة من منظمة العلاقات العامة الدولية نظرًا للجهود التى قامت بها الوزارة لتنشيط السياحة المصرية من منظور العلاقات العامة والتى استطاعت تغيير الانطباع لدى الكثيرين من المواطنين الأوروبيين عن الأوضاع فى مصر.

ويلتقى زعزوع بعد غدٍ السبت فى ختام زيارته إلى باريس مع كبرى الصحف الفرنسية ومنظمى الرحلات وشركات الطيران للترويج للسياحة فى مصر.

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مصر 365

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