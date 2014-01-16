إسرائيل تفرج عن أسير فلسطينى من قطاع غزة

أفرجت سلطات الاحتلال الإسرائيلى عن أسير فلسطينى من قطاع غزة بعد انتهاء فترة محكوميته وقضائه 9 أعوام داخل السجون الإسرائيلية.

ووصل الأسير أحمد العثامنة (34 عاما) مساء اليوم إلى معبر بيت حانون (إيرز) وسط استقبال جماهيرى حاشد، وفور وصوله إلى مدينة رفح مسقط رأسه، خرجت جموع غفيرة شوارع المدينة معبرة عن فرحتها بالإفراج عنه.

وكان الأسير العثامنة اعتقل عام 2005 على حاجز أبو هولى وحكم بالسجن 9 سنوات بتهمة انتمائه إلى كتائب عز الدين القسام الذراع العسكرى لحركة حماس.

ويقبع فى سجون الاحتلال نحو خمسة آلاف معتقل فلسطينى، بينهم 420 من قطاع غزة، جلهم من القدامى وأصحاب الأحكام العالية.