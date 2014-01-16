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بالصور.. محافظ الإسكندرية: مصر أكبر من أى محاولة لشق الصف

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حضر اللواء طارق المهدى محافظ الإسكندرية، مساء اليوم، افتتاح فرع بيت العائلة المصرية بالإسكندرية، وذلك بحضور كل من فضيلة الشيخ محمود عزب مستشار شيخ الأزهر للحوار ونائب رئيس بيت العائلة، ونيافة الأنبا أرميا الأسقف العام الأمين المساعد لبيت العائلة .

وفى كلمته، قال المحافظ طارق المهدى "إنه لشرف كبير له وجوده فى تفعيل إجراءات بيت العائلة بشكل حقيقى كأول محافظة تأخذ هذه الإجراءات"، وأضاف "أن فضيلة الشيخ أحمد الطيب شيخ الأزهر والباب تواضروس الثانى بابا الإسكندرية وبطريرك الكرازة المرقسية قد جاءوا فى لحظة حاسمة ليقودوا الأمة، وأن الهدف من بيت العائلة هو قيادته لنا فى مشاكلنا، وقال "إن أكبر من أى محاولة لشق الصف فيها، وأن حب الوطن من حب الله".

وقد حضر الإفتتاح فضيلة الشيخ محمد زكى رزق، الأمين لعام لمجمع البحوث الإسلامية، والقس بولس عوض نائبًا عن وكيل بطريركية الأقباط الأرثوذكس بالإسكندرية، وفضيلة الشيخ ياسر محمد الفقى، مدير عام منطقة وعظ الإسكندرية، وأمين عام بيت العائلة وفضيلة الشيخ د.سعيد عبد الغفار، رئيس الإدارة المركزية لمنطقة الإسكندرية الأزهرية، وممثلو الأزهر الشريف والأوقاف والكنائس المصرية والشخصيات العامة بالإسكندرية.

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