النجوم يواسون أميرة فتحي في وفاة والدها

حرص عدد كبير من نجوم الفن على مواساة الفنانة أميرة فتحي في وفاة والدها، حيث حضروا العزاء الذي أقيم في مسجد الشرطة في شارع صلاح سالم.

أميرة كانت منهارة في العزاء، وظلت تبكي طوال الوقت ورغم انهيارها حرصت على استقبال عدد كبير من النجوم الحاضرين ومنهم الهام شاهين وهاني رمزي وخالد سليم وغيرهم.

كما كان في استقبال الفنانين أيضا المنتج وائل حب زوج أميرة فتحي الذي ظل إلى جوار زوجته.

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