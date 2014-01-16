"يد تبني ويد تحمل السلاح".. "الجيش" يزيل عبارات مسيئة على جدران مباني الزقازيق

كتب : أمينة مجدي الخميس 16-01-2014 19:05

أجرت قوات التأمين بمدرسة العصلوجي بالزقازيق، بقيادة النقيب أحمد خضر العريشي، أعمال طلاء وتنظيف للمضيفة العامة، بجوار اللجنة الانتخابية، الخاصة بمدرسة العصلوجي، مستغلين في ذلك حالة الهدوء بعد التصويت في عملية الاستفتاء.

وعلى نفقتهم الخاصة، اشترت قوات التأمين التابعة للقوات المسلحة مواد الطلاء لإزالة العبارات المسيئة من على جدران المبنى، وتجميله بالكامل، إهداء من القوات المسلحة وترسيخا لمبدأ "يد تبني، ويد تحمل السلاح".

من جانبهم، قدم أهالي العصلوجي الشكر إلى قوات التأمين ورجال القوات المسلحة، على تزين جدران المدينة ما يدل على عظمة هذا الجيش، على حد وصفهم.