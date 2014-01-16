"حماة الثورة": نزول الشعب فى الاستفتاء درس فى الوطنية

وجه اتحاد حماة الثورة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، فى بيان صدر اليوم الخميس، تحية شكر وتقدير إلى جموع الشعب المصرى، الذى أعطى للعالم درسًا فى الوطنية، قائلا، إن نزول الشعب وإصراره على المشاركة فى الاستفتاء، تؤكد رغبة الشعب الأكيدة فى القضاء على الإرهاب الأسود.

وأضاف سلامة: شكرًا شعب مصر وسيشهد التاريخ بما حدث، وإن الشعب المصرى هو من كتب شهادة وفاة الإرهاب، والقوات المسلحة هى حامية إرادته، لذلك فإن الشعب يقدرها ويحترمها.

لمزيد من التقارير المصرية..

وزير التموين: إضافة 6 ملايين مولود جديد على البطاقات التموينية

وزير الأوقاف: أموال "الوقف" مرة ومسممة على المعتدين

الصحـة: 313 مليونا و826 ألف جنيه تكلفة قرارات "نفقة الدولة"