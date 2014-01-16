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"حماة الثورة": نزول الشعب فى الاستفتاء درس فى الوطنية

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"حماة الثورة": نزول الشعب فى الاستفتاء درس فى الوطنية "حماة الثورة": نزول الشعب فى الاستفتاء درس فى الوطنية

وجه اتحاد حماة الثورة برئاسة الدكتور عمرو عزت سلامة، فى بيان صدر اليوم الخميس، تحية شكر وتقدير إلى جموع الشعب المصرى، الذى أعطى للعالم درسًا فى الوطنية، قائلا، إن نزول الشعب وإصراره على المشاركة فى الاستفتاء، تؤكد رغبة الشعب الأكيدة فى القضاء على الإرهاب الأسود.

وأضاف سلامة: شكرًا شعب وسيشهد التاريخ بما حدث، وإن الشعب المصرى هو من كتب شهادة وفاة الإرهاب، والقوات المسلحة هى حامية إرادته، لذلك فإن الشعب يقدرها ويحترمها.

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