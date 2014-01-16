"جبهة النصرة فى لبنان" تتبنى تفجير السيارة المفخخة فى الهرمل

تبنت "جبهة النصرة فى لبنان" فى بيان تفجير السيارة المفخخة فى مدينة الهرمل اليوم الخميس، قائلة إن الهجوم كان انتحاريا.

وأدى التفجير الذى وقع صباحا إلى مقتل ثلاثة أشخاص وجرح نحو خمسين آخرين، وهو الأول الذى يستهدف المدينة التى يتمتع فيها حزب الله حليف طهران ودمشق بنفوذ واسع، منذ بدء النزاع فى سوريا.

وأعلنت الجبهة أنه "تم بفضل الله زلزلة معقل حزب إيران فى الهرمل بعملية استشهادية فارسها أحد أسود جبهة النصرة فى لبنان، ردا على ما يقوم به الحزب من جرائم بحق نساء وأطفال أهل السنة فى سوريا"، وذلك فى بيان نشرته على حسابها الخاص على موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعى.

ووصفت الجبهة الحزب فى بيانه بأنه "حزب الشيطان"، وظهر اسم "جبهة النصرة فى لبنان" عبر الإعلام المحلى خلال الأسابيع الماضية، وتم الربط بينها وبين جبهة النصرة التى تقاتل نظام الرئيس السورى بشار الأسد.

ولا توجد معلومات موثوق بها عن وجود علاقة بين التنظيمين، والانفجار الذى رجح وزير الداخلية اللبنانى مروان شربل أن يكون انتحاريا، هو التفجير الخامس بسيارة مفخخة الذى يستهدف مناطق محسوبة على حزب الله منذ كشف مشاركته فى القتال فى سوريا.

ووقع الانفجار فى ساعة الذروة الصباحية فى المدينة القريبة من الحدود السورية، وأودى بثلاثة أشخاص وجرح 47 آخرين، بحسب وزارة الصحة.

وتعرضت المدينة فى الأشهر الماضية لسقوط صواريخ مصدرها سوريا، فى هجمات تبنتها مجموعات مرتبطة بالمعارضة المسلحة، مشيرة إلى أنها رد على مشاركة حزب الله فى المعارك إلى جانب القوات النظامية السورية.

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