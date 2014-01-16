زوجة الرئيس التونسى المخلوع ترفض سحب أموالها المصادرة من مصرف لبنانى

تونس (د. ب.أ)

أكدت الحكومة التونسية اليوم الخميس رفض اعتراض تقدمت به زوجة الرئيس المخلوع ليلى الطرابلسى ضد قرار بمصادرة أموالها فى حساب بأحد المصارف اللبنانية.

وذكرت وزارة العدل التونسية فى بيان لها اليوم أن محكمة الاستئناف ببيروت رفضت اعتراض ليلى الطرابلسى حرم الرئيس المخلوع زين العابدين بن على الحكم المدنى الصادر ضدها والقاضى بمصادرة الأموال المودعة بحسابها البنكى السرى المفتوح.

وكانت تونس استعادت المبالغ المودعة بحساب ليلى فى لبنان والمقدرة بنحو29 مليون دولار فى شهر أبريل الماضى عبر محامى مكلف من الأمم المتحدة باسترداد الأموال المنهوبة من دول الربيع العربى.

ويمثل المبلغ الدفعة الوحيدة من جملة الأموال المنهوبة التى نجحت الحكومة التونسية فى استعادتها حتى الآن.

وتشير تقارير إلى أن قيمة الأموال المنهوبة على أيدى العائلة الحاكمة المقربة من الرئيس السابق زين العابدين بن على تقدر بنحو50 مليون يورو(36ر65 مليون دولار) فى البنوك السويسرية وحدها.

لمزيد من الأخبار العربية..

المحكمة الخاصة بلبنان تبدأ محاكمة المتهمين فى اغتيال الحريرى

الأمم المتحدة: عمليات الإعدام التى تقوم بها معارضة سوريا "جرائم حرب"

هيئة الثورة السورية: اشتباكات عنيفة بين الجيش الحر والنظامى بريف حمص