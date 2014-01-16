تعرفى على أسباب تورم جسم المرأة أثناء الحمل

أثناء الحمل نجد بعض السيدات تتورم بعض الأماكن فى أجسادهن، نتيجة لوجود ماء ناتج عن الحمل، وذلك لم يكن منه أى ضرر على صحة الأم، لكن حسب ما يقول الأطباء أن تورم الجسم بأكمله عن الطبيعى، فذلك يكون دليل على الإصابة ببعض الأمراض.

قال الدكتور صلاح على سند أستاذ أمراض النساء والتوليد بطب قصر العينى، إن من الطبيعى أثناء الحمل وجود تورم بسيط بجسد السيدة، لأن الحمل يقوم بحجز ماء فى الجسم، موضحا أن الصوديوم يحجز الماء فى الجسم وتكون درجة التورم بسيطة فى الكف والقدم، لافتا أن هناك بعض الأسباب العامة والمرضية التى تتسبب فى تورم بجسم المرأة أثناء الحمل.

وأضاف دكتور صلاح أن تورم الجسم بأكمله يكون تورما ليس طبيعيا ومؤشرا لوجود بعض الأسباب التى تجعل الجسم لديه قابلية على حجز الماء، مشيرا إلى أن من الأسباب التى تؤدى لتورم جسم المرأة أثناء الحمل وجود فشل فى وظائف القلب أو الكلى والكبد يسبقها تسمم حمل وتكون أعراضه عبارة عن ارتفاع فى ضغط الدم وظهور زلال فى البول.

وأوضح أستاذ النساء والتوليد أن من الأسباب المرضية التى تسبب تورم الجسم الإصابة بدوالى شديدة فى القدمين أو ورم مصاحب للقدم، مضيفا أن فى حالة حدوث تورم قبل بداية الشهر السابع، فيكون ذلك مؤشر خطر ويجب استشارة الطبيب المختص لأن فى هذه الحالة تكون المرأة الحامل مصابة ببعض الأمراض التى تؤثر على صحتها وصحة الجنين.

كما نصح الطبيب بعدم تناول المرأة الحامل أدوية مدرة للبول لتقليل تورم الجسم، لأنها تتسبب فى أضرار أخرى وتسحب جزءا من الماء المتواجد بالأوعية الدموية فتقلل مرور الدم إلى الرحم والجنين ويتسبب فى حدوث مضاعفات على صحة الجنين.

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