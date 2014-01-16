أخبار عاجلة

د.عبدالناصر عمر: انتشار التحرش الجنسى الجماعى "حرب نفسية" -
الشيخ خالد الجندى ينتقد مهاجمى فتاة الشرقية المتحرش بها -
الشيخ خالد الجندى يعلق على واقعة التحرش بالشرقية: وحوش آدمية -
الشيخ خالد الجندى: ولادنا فى خطر والتحرش الجماعى "كارثة" -
مؤتمر سباق سيارات Batlesal The Wheel -
السيسي يلتقي رئيس البنك الدولي في واشنطن -
ميلان يكتفي بالتعادل أمام متذيل «الكالتشيو» -
تعادل مثير لتورينو وأودينيزي.. والفيولا يسعى للمقعد الأوروبي -
أتلانتا يقسو على جنوى بخماسية.. وباليرمو يخسر من كالياري في الكالتشيو -
قبل نهاية الموسم بـ8 جولات.. سيلتك بطلًا للدوري الإسكتلندي -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. محافظات
  5. مصر 365

1500 طالب فى مشروع الوعى البيئى بجامعة القناة

Google+ Print
1500 طالب فى مشروع الوعى البيئى بجامعة القناة 1500 طالب فى مشروع الوعى البيئى بجامعة القناة

تنظم جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشروع الوعى البيئى وذلك بهدف التوعية بأضرار الملوثات البيئية، وآثارها على صحة الأسنان، والحفاظ على النظافة والبيئة كسلوك حضارى والحفاظ على الملكية العامة، والمشاركة الإيجابية والتفاعل مع متطلبات المجتمع خلال بداية الفصل الدراسى الثانى.

ويقام المشروع بجامعة قناة السويس والمناطق المحيطة بالإسماعيلية والعريش ويشارك به 1500 طالب وطالبة من الجامعة، وتتعاون فى تنفيذ المشروع كل من وزارة البيئة، ووزارة التعليم العالى، ومحافظة الإسماعيلية.

ويتضمن المشروع سلسلة من ندوات التوعية البيئية من المنظور الدراسى، وعمل حملات تجميل وزرع شتلات وأشجار.

لمزيد من أخبار المحافظات ..

النتيجة النهائية بأسوان: 248571 "نعم" و5517 "لا"

حبس 15 إخوانيا لمقاومة السلطات فى أحداث مستشفى المعلمين بسوهاج

محافظ أسيوط: الاستفتاء أظهر مدى تلاحم الجيش والشرطة والشعب
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365