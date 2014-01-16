1500 طالب فى مشروع الوعى البيئى بجامعة القناة

تنظم جامعة قناة السويس برئاسة الدكتور محمد محمدين، رئيس جامعة قناة السويس والدكتور محمود عبد المحسن، نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب مشروع الوعى البيئى وذلك بهدف التوعية بأضرار الملوثات البيئية، وآثارها على صحة الأسنان، والحفاظ على النظافة والبيئة كسلوك حضارى والحفاظ على الملكية العامة، والمشاركة الإيجابية والتفاعل مع متطلبات المجتمع خلال بداية الفصل الدراسى الثانى.

ويقام المشروع بجامعة قناة السويس والمناطق المحيطة بالإسماعيلية والعريش ويشارك به 1500 طالب وطالبة من الجامعة، وتتعاون فى تنفيذ المشروع كل من وزارة البيئة، ووزارة التعليم العالى، ومحافظة الإسماعيلية.

ويتضمن المشروع سلسلة من ندوات التوعية البيئية من المنظور الدراسى، وعمل حملات تجميل وزرع شتلات وأشجار.

لمزيد من أخبار المحافظات ..

النتيجة النهائية بأسوان: 248571 "نعم" و5517 "لا"

حبس 15 إخوانيا لمقاومة السلطات فى أحداث مستشفى المعلمين بسوهاج

محافظ أسيوط: الاستفتاء أظهر مدى تلاحم الجيش والشرطة والشعب

>