"عطية الله" يهدى درع محافظة الفيوم لقوات تأمين الاستفتاء

قدم الدكتور حازم عطية الله محافظ الفيوم، درع المحافظة إلى اللواء أركان حرب أحمد عبد الحميد قمحاوى، قائد قوات تأمين عملية الاستفتاء على الدستور بالمحافظة.

وأشاد المحافظ، خلال حفل تسليم الدرع، بالجهود التى بذلت من قوات الجيش والشرطة، والتى كان لها الأثر الأكبر فى إنجاح عملية التصويت ودرء أية محاولات من شأنها تعكير الصفو، مما بعث الطمأنينة فى نفوس المواطنين، الذين خرجوا للتعبير عن رأيهم وممارسة حقهم القانونى فى جو من الأمان والحرية، كما أشاد بالمعاملة المميزة التى عاملوا بها المواطنين خاصة كبار السن .

> وقال عطية الله، إنه يقدم الدرع كذلك لرجال القوات المسلحة نيابة عن شعب الفيوم، لما بذلوه خلال فترة الاستفتاء.

حضر التسليم اللواء أركان حرب عبد الرحمن عبد العظيم من القوات المسلحة، اللواء محمد حسن حمودة سكرتير عام مساعد المحافظة، العقيد إيهاب فتحى المستشار العسكرى للمحافظة ونائبه الرائد أحمد ربيع .

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