أمانة النور بسوهاج تشكر الشعب المصرى لاستجابته لدعوات الاستفتاء

قدمت أمانة حزب النور بسوهاج خالص الشكر والامتنان لشعب مصر الطيب، الذى استجاب للدعوات بالتصويت على دستور 2013 فى استفتاء 2014، والذى يضع مصر على أولى خطوات الاستقرار والبناء لوطن طالما اشتاق للشموخ والعزة، وأضافت قائلة "ونشكر جموع الشعب المصرى على العموم والشعب السوهاجى على الخصوص، الذى عبر عن حقيقة مشاعره تجاه الوضع الراهن، والتى أثبتت أنها لم تكن فى دور التمثيل والمسرحيات فى 30-6".

واستطرت "كما ندعو كلا من رأى بعينى رأسه هذا الحشد الهائل فى الاستفتاء ليراجع مواقفه، وليتخذ من رغبة الشعب طريقا وهدفا ما لم تحل حرما أو تحرم حلالا، ونقول لهم انظروا بعين المستقبل والوحدة والألفة واقرأوا تاريخ الشعوب، ونقدر ونثمن دور أبناء حزب النور إخوة وأخوات الذين هموا بالحشد للتصويت وبذلوا فيه ما بذلوا من وقت وجهد اقتناعا منهم بقرار حزبهم ومؤسستهم وقادتهم وحبا فى وطنهم المظلوم، ورغبة فى عبور المرحلة المتعثرة التى أصابت البلاد وشلت حركتها، وانطلاقا لمرحلة جديدة نكون فيها جميعا يدا واحدة نبنى بلدنا ونعز ديننا وننشر الخير بين الناس.

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