المصرى الديمقراطى بسوهاج: نجاح الدستور استكمال لثورتى يناير ويوليو

قال الدكتور أحمد عبد اللاه، أمين الحزب المصرى الديمقراطى بسوهاج، إنه سعيد بنجاح الدستور ويهنئ الشعب بذلك، مضيفا أن نجاح الدستور هو استكمال لثورتى 25 يناير و30 يوليو، وأن الشعب المصرى هو صاحب الكلمة الأولى والأخيرة فى اختيار دستوره، وقال "أحب أن أقول لدولتى قطر وأمريكا (اشربوا من البحر )".

وأضاف الدكتور "عبد اللاه" أن الحزب يطالب بتفعيل مواد الدستور، خاصة بعد نجاحه، لأنه بداية للاستقرار، وأن جميع الفئات كانت تعمل جاهدة من أحزاب وغيرها لإنجاح الدستور، مشيرا إلى أنه يطالب الحكومة برعاية محدودى الحل والطبقات الفقيرة، والتى عاشت فى عصر مبارك ومرسى ليبدأوا حياة جديدة من العيش، وأيضا استكمال خارطة الطريق لأنها بداية عصر الديمقراطية.

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