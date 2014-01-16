تجمهر طلاب المعهد الفنى الصناعى بقويسنا لصعوبة امتحان قسم عمارة وبناء

تجمهر أكثر من 100 طالب وطالبة بالمعهد الفنى الصناعى بقويسنا بمحافظة المنوفية اليوم "الخميس" وحطموا العديد من الأبواب والنوافذ احتجاجا على صعوبة امتحان قسم عمارة وبناء بالمعهد.

وكان اللواء سعيد توفيق أبو حمد مدير أمن المنوفية قد تلقى إخطارا بالحادث، وانتقل على الفور الحكمدار اللواء مجدى سابق عفيفى نائب مدير الأمن وتشكيل من الأمن المركزى للسيطرة على الموقف.

وتبين أن الطلاب خرجوا من اللجان ومزقوا أوراق الإجابة، مؤكدين أن الأسئلة جاءت من خارج المنهج ورفضوا محاوﻻت المهندسة إنصاف الشنوانى مدير المعهد الفنى الصناعى لتهدئتهم أو منحهم وقتا إضافيا للامتحان.

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