"حجازي" يلتقي البابا تواضروس في الكاتدرائية.. ويؤكد: الكلمة العليا لبسطاء الشعب

البابا: مصر في قلب الله.. ولدينا ثقة في أن تكون رائدة للعالم

كتب : مصطفى رحومة الخميس 16-01-2014 18:20

استقبل البابا تواضروس الثاني، بطريرك الكنيسة الأرثوذكسية، اليوم، داخل المقر البابوي بالكاتدرائية المرقسية بالعباسية، الدكتور مصطفى حجازي المستشار الاستراتيجي لرئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور، وبرفقته المستشار كريم شريف.

وقال القس بولس حليم المتحدث باسم الكنيسة، في بيان له، إن اللقاء تناول الحديث عن مصر المستقبل، وعلق الدكتور مصطفي حجازي، قائلا: إن القول الفصل هو لبسطاء الشعب، وإن شعب مصر أثبت وجوده ونحن نحتاج إلى حرب على سلبيات أنفسنا.

وأضاف البابا: أن مصر وطن له خصوصيته فكل دول العالم في يد الله أما مصر فهي في قلب الله، فنظرتنا كمصريين لكل العالم متوازنة لأن المصري بطبيعته معتدل ولنا ثقة كبيرة في أن تكون صورة مصر مشرقة في العالم كله.