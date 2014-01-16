وزير التموين: إضافة 6 ملايين مولود على البطاقات.. ومد باب التسجيل حتى آخر يونيو

الوزارة تراجع بيانات 18 مليون و200 ألف بطاقة تموينية يستفيد منها 69 مليون مواطن

كتب : وائل سعد الخميس 16-01-2014 18:37

أعلن الدكتور محمد أبوشادي، وزير التموين والتجارة الداخلية، اليوم، أن عدد المواليد من عام 2006 حتى 2011 الذين تمت إضافتهم عبر الموقع الإلكتروني للوزارة أو المكاتب التابعة لها إلى البطاقات التموينية بلغ أكثر من 6 ملايين مولود، موضحا أنه سيتم مد باب التسجيل حتى نهاية شهر يونيو المقبل لإتاحة الفرصة لكل المواطنين لتسجيل مواليدهم، وأنه بعد غلق الباب سيجرى حصر ومراجعة البيانات وعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها وتوفير الاعتمادات المالية اللازمة لشراء السلع التموينية للمستفيدين الجدد.

وأضاف «أبوشادى»، خلال اجتماعه مع ممثلين من وزارة التنمية الإدارية وهيئة البريد والشركات المنتجة للبطاقات الذكية، مساء اليوم، لمراجعة بيانات البطاقات التموينية، أنه «تم تشكيل لجنة من كل من ممثلي التموين والتنمية الإدارية لمراجعة بيانات البطاقات التموينية البالغ عددها حوالي 18 مليون و200 ألف بطاقة، يستفيد منها 69 مليون مواطن، بهدف حذف المتوفين منذ أكثر من 3 أشهر والمكررين على أكثر من بطاقة نتيجة الفصل الاجتماعي أو الانتقال من محافظة لأخرى والمهاجرين».

ولفت الوزير إلى أنه «تتم الاستعانة بقاعدة بيانات كل من مصلحتي الأحوال المدنية والجوازات والهجرة ووزارة القوى العاملة في مراجعة وتنقية البطاقات التموينية بهدف توصيل الدعم إلى مستحقيه، مع العلم أنه لن يتم حذف أي مستفيد من البطاقات التموينية بسبب راتبه أو معاشه».

وأشار إلى أنه يجرى حاليا تحويل البطاقات التموينية الورقية البالغ عددها نحو 600 ألف بطاقة إلى «بطاقات ذكية»، وأنه بنهاية الشهر المقبل سيتم تحويل كل البطاقات الورقية إلى «ذكية».