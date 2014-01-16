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رسميا.. صرف علاوات للمعلمين مقابل الأعباء الوظيفية

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رسميا.. صرف علاوات للمعلمين مقابل الأعباء الوظيفية رسميا.. صرف علاوات للمعلمين مقابل الأعباء الوظيفية

كتب : توفيق شعبان الخميس 16-01-2014 18:44

أصدر الدكتور حازم الببلاوى رئيس مجلس الوزراء، قرارا رقم 57 لسنة 2014، والخاص بتقرير علاوة مقابل أعباء وظيفية للمعلمين المخاطبين بالقانونين رقمى 155 156لسنة 2007، بناء على طلب الدكتور محمود أبو النصر وزير التربية والتعليم، اليوم الخميس.

وجاء نص القرار، فى بيان رسمى لوزارة التعليم اليوم، فى مادته الأولى، أن يمنح شاغلو الوظائف التعليمية علاوة مقابل الأعباء الوظيفية للمعلمين نظير الجهد المبذول خلال العام الدراسى والأعباء الوظيفية الواقعة على عاتقهم بالمراحل التعليمية المختلفة وفقا لما يلى:

425 جنيها المعلم المساعد.

400 المعلم/ ومن يعادله.

375 معلم أول/ ومن يعادله.

350 معلم أول (أ) ومن يعادله.

325 معلم خبير/ ومن يعادله.

300 كبير معلمين/ ومن يعادله.

ويستمر صرف العلاوة المشار إليها للعاملين الحاليين فى السنوات المالية التالية بذات الفئة، أو فى تاريخ التعيين بالنسبة لمن يعين بعد هذا التاريخ، وينص القرار فى مادته الثانية على أنه يشترط لاستحقاق صرف العلاوة المشار إليها فى المادة الأولى توفر الشروط الآتية: أن يكون المعلم معتمدًا من الأكاديمية المهنية للمعلمين وشاغلا إحدى وظائف التعليم المنصوص عليها بالمادة رقم 71 من القانون رقم 155 لسنة 2007, وما يعادلها بقرار رئيس الجمهورية بالقانون رقم 156 لسنة 2007, كما يكون المعلم المساعد متعاقد معه وفقا لأحكام مواد القانونين سالفى الذكر.

ونص القرار فى مادته الثالثة على أن تصرف العلاوة المنصوص عليها خصما على اعتمادات الباب الأول "الأجور وتعويضات العاملين" بموازنة كل جهة، وفى ضوء التعليمات التى ستصدر من وزارة المالية، ونصت المادة الرابعة والأخيرة من القرار على تنفيذه من قبل الجهات المختصة كل فيما يخصه اعتبارا من أول يناير 2014.

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