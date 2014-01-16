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الإسماعيلي يربط بين تصريحات لبرادلي والسولية

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الإسماعيلي يربط بين تصريحات لبرادلي والسولية الإسماعيلي يربط بين تصريحات لبرادلي والسولية

يبحث بوب برادلي المدير الفني السابق لمنتخب ، والحالي لشتاباك النرويجي عن لاعب وسط بحسب ما صرح به وأبرزه ناديه عبر موقعه الالكتروني.

وقال المدرب الأمريكي في حوار مع صحفي من الموقع الرسمي للنادي النرويجي: "لازلت أدرس الفريق وإمكانات اللاعبين".

ثم استدرك "ربما نحتاج للاعب وسط يستطيع تقوية هذا القطاع من الملعب".

وربطت بعض التقارير أبرزها الإسماعيلي عبر موقعه الالكتروني بين تصريحات برادلي

وكان برادلي فترة قيادته لفريق الفراعنة قد أشاد بمستوى عمرو السولية في عدة مناسبات، رغم اعتماده على النني وحسام عاشور مع حسام غالي وحسني عبد ربه.

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