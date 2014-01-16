حدوث نزيف اللثة أثناء الحمل لانتشار بكتيريا تسويس الأسنان

يصاب بعض السيدات بنزيف اللثة أثناء الحمل، ويكون ذلك نتيجة للكثير من الأسباب التى تتسبب فى حدوث التهابات بالأسنان تؤدى إلى حدوث النزيف.

لذلك يقول الدكتور يحيى جاد الرب رمضان، أستاذ ورئيس قسم التركيبات جامعة الأزهر، إن حدوث نزيف باللثة، عند بعض السيدات أثناء الحمل، نتيجة لوجود بكتيريا تساعد على تسوس الأسنان، عددها يزيد وينشط على عظام الأسنان وتشتغل على اللثة، أثناء فترة الحمل والرضاعة ووقت الطمث، ويكون ازدياد البكتيريا ناتج عن الأنيميا التى تحدث خلال هذه الفترات، فتساعد على نشاط البكتيريا وزيادة تكاثرها فى الفم، مما يؤدى إلى التهابات شديدة فى اللثة والعظام مما يسبب النزيف.

ويضيف أستاذ ورئيس قسم التركيبات، أن من أسباب نزيف اللثة أيضا، وجود بعض الأمراض مثل مرض الهيموفيليا التى تتسبب فى نزيف اللثة، نتيجة تراكم الجير وعدم الانتظام فى زيارة طبيب الأسنان كل 4 شهور بالنسبة للسيدات لأن حدوث الطمث تساعد على انتشار البكتيريا وتسوس الأسنان بشكل سريع وتسبب التهابات شديدة فى اللثة مما يحدث عنها نزيف باللثة.

وتابع "يحيى"، أسباب حدوث نزيف اللثة، كالاستخدام الخاطئ لفرشاة الأسنان لأنها تتسبب فى قطع الألياف التى تمسك باللثة الحرة، وتساعد على النزيف، فلابد من استخدام فرشاة الأسنان من الفك السفلى للفك العلوى، لافتا إلى أن هناك بعض الأدوية التى تتسبب فى حدوث سيولة الدم وينتج عنها نزيف اللثة.

يضيف "يحيى" أنه لابد من التفرقة بين إزالة الرواسب الجيرية المتواجدة على الأسنان وعلاج اللثة، فعلاج اللثة يتمثل فى حالة حدوث نزيف شديد باللثة فلابد من كحت الأسنان على جلسات حتى يتم إزالة فضلات الطعام المتواجدة بين الأسنان مع البكتيريا وإزالة الخلايا الميتة.

وينصح الطبيب النساء بالرجوع إلى طبيب الأسنان كل 4 أشهر، حتى يتم تنظيف الأسنان وإزالة الترسبات الجيرية، والبكتيريا المنتشرة بعد انقطاع الطمث، مؤكدا أنه يجب على المرأة قبل حدوث الحمل أن تلجأ للطبيب لتنظيف أسنانها وتجنب حدوث أى مشكلة من مشاكل الأسنان أثناء الحمل، لأن استخدام البنج أثناء الحمل يتسبب فى حدوث الإجهاض.

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