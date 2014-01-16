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فحوصات ما قبل الزواج ضرورية للتأكد من السلامة الجنسية

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فحوصات ما قبل الزواج ضرورية للتأكد من السلامة الجنسية فحوصات ما قبل الزواج ضرورية للتأكد من السلامة الجنسية

أرسل قارئ 27 عاما يسأل، يقول أنا مقبل على الزواج بعد بضعة أشهر، وأريد أن أتعرف على الوسائل المناسبة للرجل لكى يتأكد من أنه سليم جنسيا وأنه قادر على أداء واجباته الجنسية دون مشكلات، وبم تنصحونى للتقوية؟

أوضح الدكتور أيمن على، أخصائى الذكورة، قائلا "لا يعلم الكثيرون أنه من السهل التعرف على صحة الرجل الجنسية، من خلال بعض الفحوصات والاختبارات المتعددة، وينصح هذا المريض الذى يريد التأكد من درجة صحته الجنسية بالتوجه لطبيب مختص يقوم بفحصه بالكامل، وفى النهاية يخضع لتحليل الحيوانات المنوية، وكذلك قياس نسبة الهرمون الذكرى التستوستيرون".

وأكد الدكتور أيمن أن فحص الهرمونات غير كاف، فالرغبة الجنسية والقدرات الجنسية للرجل تحكمها الكثير من العوامل الأخرى، ناصحا بضرورة أن يحافظ الأب منذ بلوغه على سلامة أعضائه الجنسية من الاستهلاك وعدم ممارسة العادة السرية بشراهة، كأغلب الشباب فى سن المراهقة، وكذلك متابعة مرات احتلامه، وإذا وجد أى مشكلة فى الاحتلام أو فى عضوه الذكرى أو الخصيتين عليه بإخبار والديه ببساطة والتوجه لطبيب للاطمئنان، ويجب عدم إهمال أى تفاصيل أو مشكلات صغيرة، وعلى الابن أن يكون متفاعلا مع أبويه فى هذا الأمر.

وأضاف أن الرياضة يجب أن يهتم بها كل من يريد التمتع بقوة جنسية عالية وصحة جنسية، فالرياضة تقوى الجسم بما فيه الأعضاء التناسلية، فضلا على ضبطها الهرمونات وتدفق الدم فى الجسم مما يساعد على التمتع بأداء جنسى مثالى، والرياضة تقوى الجسم بشكل عام، والحفاظ على اللياقة البدنية.

وأشار الدكتور أيمن إلى أهمية تناول طعام صحى متوازن منذ الصغر يساعد على تقوية القدرة الجنسية، وعلى تقوية الجسم بشكل عام.

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