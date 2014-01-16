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الداخلية: القبض على 23 من مثيرى الشغب بجامعة القاهرة

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الداخلية: القبض على 23 من مثيرى الشغب بجامعة القاهرة الداخلية: القبض على 23 من مثيرى الشغب بجامعة القاهرة

اللواء هانى عبد اللطيف مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية

صرح اللواء هانى عبد اللطيف مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، فى بيان ألقاه لمتابعة تداعيات أحداث جامعة القاهرة اليوم ، إن قوات الشرطة دخلت  إلى حرم الجامعة لإحكام السيطرة الأمنية على أحداث العنف التى يمارسها الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، وأعلن المسئول عن فرض السيطرة الأمنية على تلك الأحداث وانتظام الامتحانات بها .

وأعلن عبد اللطيف ،عن ضبط قوات الأمن 23 من مثيرى الشغب ومرتكبى وقائع العنف والتعدى وبحوزتهم كميات كبيرة من جراكن البنزين والماسكات والألعاب النارية ( شماريخ ) وشعارات خاصة بالجماعة.
> مشيراً إلى انه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال  المضبوطين وعرضهم على النيابة العامة.

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