الداخلية: القبض على 23 من مثيرى الشغب بجامعة القاهرة

صرح اللواء هانى عبد اللطيف مسئول مركز الإعلام الأمنى بوزارة الداخلية، فى بيان ألقاه لمتابعة تداعيات أحداث جامعة القاهرة اليوم ، إن قوات الشرطة دخلت إلى حرم الجامعة لإحكام السيطرة الأمنية على أحداث العنف التى يمارسها الطلاب المنتمين لجماعة الإخوان، وأعلن المسئول عن فرض السيطرة الأمنية على تلك الأحداث وانتظام الامتحانات بها .

وأعلن عبد اللطيف ،عن ضبط قوات الأمن 23 من مثيرى الشغب ومرتكبى وقائع العنف والتعدى وبحوزتهم كميات كبيرة من جراكن البنزين والماسكات والألعاب النارية ( شماريخ ) وشعارات خاصة بالجماعة.

> مشيراً إلى انه جارى إتخاذ الإجراءات القانونية حيال المضبوطين وعرضهم على النيابة العامة.