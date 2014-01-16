“12 عام من العبودية” و”جرافيتى” يدخلان القائمة النهائية لترشيحات الأوسكار

صدرت اليوم لائحة المرشحين للفوز بجوائز الدورة رقم86 لمساربقة الأوسكار لعام 2014،وتنافس على جائزة أفضل فيلم3 أفلام ،وهي American Hustle وGravity بـ10 ترشيحات لكل منهما، فيما حصل 12 Years a Slave على 5 ترشيحات.

ويتنافس على جائزة افضل ممثل كل من.كريستيان بال عن فيلم “American Hustlel”،وبروس ديرن عن”Nebraska، وليوناردو دكابريو بطل فيلم “The Wolf of Wall Street”،تشويتل ايوفور فى فيلم”12 Years a Slave”، ماثيو ماكنوى عن “”Dallas Buyers Club”.

وعلى قائمة افضل ممثل مساعد يتنافس كل من بيركهاد ابدى عن فيلم “Captain Phillips، برادلى كوبر عن”"American Hustle، مايكل فاسبيندر عن “”12 Years a Slave، جونة هيل عن “The Wolf of Wall Street، وجيراد ليتو عن فيلم “”Dallas Buyers Club

وتنافس على جائزة افضل ممثلة كل من إيمى ادامز عن “American Hustle،كيت بلانشيت عن “Blue Jasmine، ساندرا بولوك عن ”"Gravity،جودى دانش عن “:”Philomena، وميرلى ستريب عن فيلم”"August: Osage County

وعلى جائزة افضل ممزثلة مساعدة تتنافس كل من. سالى هواكين عن فيلم”Blue Jaine”، جنيفر لورانس عن “American Hustle، لوبيتا نيونج عن “”12 Years a Slave،جوليا روبتس عن “”August: Osage County،و جوان سكيب عن “Nebraska”.

> وعلى جائزة أفضل فيلم روائي طويل للرسوم المتحركة تتنافس أفلام.”The Croods” ،”Despicable me،”Ernest & Celestine” “Frozen” ، و”The wind rises”.