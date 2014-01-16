رئيس جامعة القاهرة: سنستعين بالشرطة لتأمين الحرم من الآن وحتى نهاية الامتحانات

أكد الدكتور جابر نصار رئيس جامعة القاهرة، أنه تم الاتفاق مع اللواء محمد إبراهيم، وزير الداخلية على تأمين الشرطة للامتحانات والكنترول بالجامعة والأساتذة والطلاب خلال الفترة المتبقية من امتحانات الفصل الدراسى الأول.

وأوضح نصار فى بيان صحفى صادر عن الجامعة ،اليوم، أن هذا الاتفاق الذى جاء خلال اتصال هاتفى يأتى تنفيذا لقرار المجلس الأعلى للجامعات بتدخل قوات الشرطة فى حال وقوع أعمال عنف داخل الجامعات دون إذن.

وأضاف نصار أن قوات الشرطة ستتواجد من الآن وحتى إنتهاء الامتحانات داخل وخارج الحرم الجامعى، مؤكدا أن هناك تواصلا مستمرا مع وزارة الداخلية لتأمين الامتحانات والجامعة.

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