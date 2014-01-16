«الوادي الجديد» خالية من الأمية في أكتوبر

قال الدكتور محب الرافعى، رئيس الهيئة العامة لمحو الأمية وتعليم الكبار، إنه سيتم إعلان محافظة الوادي الجديد خالية من الأمية من عمر 15 سنة فأكثر بحلول شهر أكتوبر القادم.

وأشار «الرافعي» إلى أنه تمّ توقيع بروتوكول تعاون ين الهيئة وكلية التربية بالوادي الجديد، يتم بموجبه تدريب القائمين على محو الأمية، ومشاركة طلاب الصفين الثالث والرابع بالكلية كمعلمين لمحو الأمية فى المحافظة، مع تقديم مبلغ 200 جنيه مكافأة عن كل فرد يتم محو أميته بالتعاون مع الكلية.

من جانبه، أكد اللواء محمود خليفة، محافظ الوادى الجديد، أنه سيتم تقديم كل أوجه الدعم لنجاح الحملة، فضلاً عن اشتراط الحصول على شهادة محو الأمية معتمدة من الهيئة للحصول على أرض زراعية.