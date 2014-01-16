حقيقة زواج أحمد عز سراً من زينة

ذكرت تقارير صحفية مؤخراً أن الفنان أحمد عز تزوّج سراً من الفنانة زينة، وأنها حامل منه وهو يرفض الاعتراف بالجنين.

مصادر مقربة من زينة، قالت إنّ هذه الأخيرة مستاءة جداً مما يتردّد وتتلقى اتصالات شبه يومية تستفسر عن حقيقة الأمر، وأوضحت أن الأمر ليس أكثر من شائعة أدى إلى انطلاقها علاقة الصداقة القوية التي تربط الاثنين، حيث ساندت زينة عز في أزمة وفاة والده الأخيرة وظلت بجواره لإخراجه من حالته النفسية السيئة.

الجدير ذكره أنّ عز سبق وتعرض لشائعات زواج سرية عديدة كان آخرها زواجه من أنغام، كما تعرضت زينة لشائعة مماثلة ومنها زواجها من تامر حسني.

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