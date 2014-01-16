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بالفيديو| "إمضاء ورقم قومي" وثيقة اختيار "السيسي رئيسا" أمام لجان الاستفتاء

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بالفيديو| "إمضاء ورقم قومي" وثيقة اختيار "السيسي رئيسا" أمام لجان الاستفتاء بالفيديو| "إمضاء ورقم قومي" وثيقة اختيار "السيسي رئيسا" أمام لجان الاستفتاء

كتب : هبة مدين منذ 28 دقيقة

تتصدر المشهد أمام اللجان الانتخابية بدائرة "روض الفرج"، أوراق تُوزع هنا وهناك، بطاقات تُبرَز لتدوين الاسم والرقم قومي والإمضاء، هي وثيقة اختيار "" رئيسًا.

أمام لجنة مدرسة التوفيقية الثانوية بنين بدائرة روض الفرج، وقفت مجموعة من السيدات يحملن أوراق حملة "السيسي رئيسًا"؛ لجمع توقيعات من المواطنين، لم تحتاج وقتًا لتشرح للمواطنين القادمين إلى اللجان الانتخابية لتعرفهم على الحملة، فصورة الفريق أول عبدالفتاح السيسي التي تعتلي الورقة كفيلة لجذب المؤيدين للفريق، وبالطبع المؤيدين للحملة.

داومت "السيسي رئيسي" النزول منذ اليوم الأول للاستفتاء حتى اليوم الثاني، في أماكن متفرقة من أنحاء القاهرة، تقف أمام اللجان الانتخابية وتحصل على توقيع المواطنين، "حصلنا على 15 مليون توقيع حتى الآن"، هكذا تصرح المسؤولة عن الحملة لـ"الوطن".

لم تشهد الحملة معارضة من أحد على مدار اليومين، فشهد أعضاؤها بمدى حب المواطنين ورغبتهم في ترشح الفريق أول عبدالفتاح السيسي لرئاسة الجمهورية.

ذاع صيت الحملة أمام مدرسة التوفيقية، وسط قدوم مجموعة من مؤيدي السيسي بمكبرات صوت تذيع أوبريت "تسلم الأيادي"، ترقص بالأعلام وتشير بعلامات النصر.

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