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"الحكومة" تشكل لجنة مصغرة لشبكات الأمان الاجتماعى بعضوية 6وزراء

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"الحكومة" تشكل لجنة مصغرة لشبكات الأمان الاجتماعى بعضوية 6وزراء "الحكومة" تشكل لجنة مصغرة لشبكات الأمان الاجتماعى بعضوية 6وزراء

قرر مجلس الوزراء، خلال اجتماعه اليوم الخميس تشكيل لجنة وزارية مصغرة لشبكات الأمان الاجتماعى، تضم كلا من نائب رئيس الوزراء وزير التعاون الدولى، ووزراء المالية، والتخطيط، والتضامن الاجتماعى، والتنمية الإدارية، والتموين وأمين عام الصندوق الاجتماعى للتنمية.

وتختص لجنة شبكات الأمان الاجتماعى باقتراح السياسات والبرامج الحكومية الرامية إلى تحسين الأداء واستكمال وضمان تكامل الحماية الاجتماعية، والإشراف على تنفيذ تلك السياسات وبناء قاعدة البيانات اللازمة لها، ومتابعة ذلك مع الوزارات والجهات المعنية.

وتسهم المنظومة الجديدة فى تحقيق الاستفادة من الموارد وأوجه الدعم العديدة والبرامج المختلفة لبناء إطار شامل يحقق الاستهداف السليم للفقراء، ويضمن وصول الدعم لمستحقيه، ويتفادى السياسات التى يتم استغلالها لتمويل الأغنياء وغير المحتاجين.

وقرر مجلس الوزراء زيادة معاش التضامن الاجتماعى بنسبة 50%، اعتباراً من 1 يناير 2014، وسوف يستفيد من هذا القرار نحو 1.5 مليون أسرة من الأسر الأكثر فقراً.

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