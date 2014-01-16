حملة بأمر الشعب تقوم بنشاط مكثف لجمع التوقيعات بدمياط

lمنى فوزى

قامت اليوم حملة بامر الشعب بمحافظة دمياط بقيادة المنسق العام للحملة بدمياط المستشار هانى ابو جلالة بنشاط مكثف فى جمع التوقيعات على استمارة حملة بامر الشعب لتكليف الفريق السيسى لرئاسة الجمهورية حيث قامت الحملة بزيارة قيادات مديرية التربية والتعليم بدمياط مثل الاستاذ امين ابو العز وكيل المديرية والاستاذ محمد مصطفى مدير امن المديرية والاستاذة عائشة شطا مديرة مكتب وكيل وزارة التربية والتعليم والاستاذ محمد الشركسى مدير عام ادارة دمياط التعليمية كما تم تاجيل اخذ توقيع الدكتور سمير حسن وكيل وزارة التربية والتعليم لعدم وجوده حيث انه كان فى اجتماع مع السيد محافظ دمياط .

حملة بأمر الشعب , محافظة دمياط . هانى ابو جلاله , منى فوزى

شبكةعيونالإخبارية

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